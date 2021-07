Anderlecht haalt Benito Raman van bij Schalke 04 terug naar België

Anderlecht heeft een spits beet en het is een erg opvallende keuze. Benito Raman (26) tekende een contract voor drie jaar met optie. Door de degradatie van Schalke 04 kon RSCA een goeie, betaalbare deal sluiten om de dynamische ex-spits van Gent en Standard te strikken. Paars-wit speurt wel nog naar een extra aanvaller.

Anderlecht zoekt al weken naar offensieve versterking om Lukas Nmecha te vervangen. Vincent Kompany wou een dynamische aanvaller met snelheid en diepgang. Een dozijn namen passeerden de revue, maar velen bleken financieel onhaalbaar. Toch bleef paars-wit de markt afspeuren naar een goeie opportuniteit en die dient zich nu verrassend genoeg aan in de persoon van Benito Raman.

De voorbije dagen werd die aan zijn ex-ploeg Beerschot gelinkt, maar Anderlecht sprong ook in de dans. Raman had weliswaar nog een contract tot 2024 bij Schalke 04, maar omdat die club degradeerde naar de Tweede Bundesliga en in geldnood zit was er een deal te doen. De Köningsblauen betaalden ooit 7,8 miljoen voor de aanvaller, maar nu haalt RSCA hem voor veel minder centen.

Bij het zwalpende Schalke had Raman het afgelopen seizoen dan ook niet onder de markt. In 25 matchen voor het degraderende team scoorde hij maar twee keer. In de hele voetbaljaargang werd er ook maar één wedstrijd gewonnen. Gelukkig waren de seizoenen ervoor wel beter. In de competitie van 2018-2019 was Raman goed voor elf goals en vijf assists bij Dusseldorf.

Geen rebel meer

Nu keert hij dus terug naar de heimat. Raman is wel rijper geworden. Hij is niet meer de rebel die stoten uithaalde bij AA Gent toen hij tot laat ’s avonds ging biljarten of beledigende liedjes zong. Bij Anderlecht moet hij een belangrijke pion in de aanval worden die weegt op de vijandige defensie. Hij wordt wel niet de enige spits. Er komt nog iemand bij.