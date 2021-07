Reddingsactie in Pepinster loopt fout: drie burgers vermist

Een reddingsactie van de Gentse brandweer, die donderdag naar de Waalse gemeente Pepinster was getrokken om bijstand te verleden, is donderdagmiddag verkeerd afgelopen. Nadat een boot van de brandweer kantelde, zijn vijf brandweermannen in het water beland en meegesleurd. Ze zijn ondertussen gelokaliseerd. Drie burgers die door hen gered moesten worden, blijven vermist. De burgemeester vreest voor hun leven.

De brandweer zette deze middag een reddingsboot in in de ondergelopen gemeente, om mensen te bevrijden uit hun ondergelopen huizen. Rond 14.30 uur konden ze drie burgers redden die op het dak van hun huis waren geklommen. De brandweermannen wilden hen vervolgens naar drooggelegen gebied brengen ‘Maar de boot is onderweg gekanteld’, zegt Bjorn Bryon van de Gentse brandweer. De schroef van de boot blokkeerde nadat deze een bigbag raakte – een zak om bouwafval in te verzamelen.

• Volg het meest recente nieuws over de wateroverlast

‘Alle opvarenden zijn in het water beland. Twee van onze brandweermannen hebben zich snel in veiligheid kunnen brengen. Ze zijn uit het water kunnen klimmen via een brug. Drie andere brandweermannen zijn ondertussen gelokaliseerd. Eén persoon is in een boom geklommen. Twee andere zijn aangetroffen, nadat ze op het dak van een voertuig konden klimmen.’ Intussen zijn de drie brandweermannen ook in veiligheid gebracht.

Van de drie burgers is er nog geen spoor. Ze zijn alle drie als vermist geregistreerd. Volgens Philippe Goudin, de burgemeester van Pepinster, is er donderdagmiddag rond 16 uur een lichaam gevonden nabij de Mazuresbrug. Het gaat om een slachtoffer dat door de Vesdre was meegesleurd, en verdronken. Diezelfde burgemeester zei bij VTM Nieuws dat hij vreest dat de drie vermisten overleden zijn.

Ook een boot van de Antwerpse brandweer kantelde donderdagochtend, bij een reddingsactie in het Waalse Trooz. Ook hier kwamen een vijftal brandweermannen in het water terecht. ‘Maar ze konden zich allemaal op het droge helpen. Niemand is vermist’, zegt de Antwerpse brandweer.