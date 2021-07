Dodentol van het noodweer loopt op tot acht, vier mensen vermist

Bij het noodweer dat het oosten van ons land teistert, zijn tot nu toe acht personen omgekomen. Vier mensen zijn vermist.

In Eupen, in de Oostkantons, kwam woensdag een 22-jarige man om het leven. De twintiger sprong met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert en werd vervolgens een tijdlang vermist. Later vonden de hulpdiensten zijn lichaam in een beek in de buurt van de Rotenberg. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.

In Aywaille vonden de hulpdiensten donderdagochtend het lichaam van een 50-jarige man in de kelder van zijn huis. Volgens de hulpdiensten probeerde de man zelf een oplossing te vinden voor het overstromingsprobleem in zijn huis en ging hij poolshoogte nemen in de kelder.

In het arrondissement Verviers werden donderdag vier lichamen aangetroffen, volgens het parket van Verviers. De slachtoffers kwamen om het leven door de zware regenval. Er is nog geen duidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers of de plaatsen waar de stoffelijke resten zijn gevonden. Donderdagavond sprak een betrouwbare bron van vijf slachtoffers in Verviers.

De burgemeester van Pepinster ten slotte meldde donderdagavond dat er een levenloos lichaam was gevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug.

Er zijn ook vier vermisten. In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd woensdag een meisje van vijftien meegesleurd door de Ourthe. Zij is nog altijd niet teruggevonden.

Bij een reddingsoperatie in Pepinster raakten drie mensen vermist toen donderdagmiddag een reddingsboot omsloeg. Aan boord zaten vijf brandweerlieden en drie bewoners. De burgemeester Philippe Godin vreest het ergste voor de drie vermisten.