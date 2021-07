Podcasttips | Hoe Ridouan Taghi uitgroeide tot Nederlands meest gevreesde crimineel

Cocaïnekoorts is een uitgebreid verslag van het reilen en zeilen in de Nederlandse onderwereld. Een gefnuikte meisjesdroom achter het IJzeren Gordijn is dan weer het onderwerp van het broze Finding Natasha. Dit zijn de beste podcasts van deze week.

Vandaag overleed journalist Peter R. de Vries, nadat hij vorige week dinsdag op klaarlichte dag werd neergeschoten op straat. De aanslag trof de samenleving in het hart. Ook in ons land. Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever trok op een persconferentie van leer tegen drugsmaffia, gebruikers en iedereen die de problemen volgens hem niet in de ogen kijkt. Misdaadjournalist Mark Eeckhaut en Nederland-kenner Dominique Minten schijnen hun licht op de zaak in DS Vandaag.

Een spannend en informatief relaas over de Nederlandse onderwereld. Foto: NRC

1. ‘Cocaïnekoorts’, of hoe een straatdealer uitgroeit tot Nederlands meest gevreesde crimineel

Het motief voor de liquidatie van Peter R. de Vries werd al snel gezocht in de omgeving van Ridouan Taghi. Het kopstuk van de zogenaamde ‘mocromaffia’ werd eerder al in verband gebracht met de moord op advocaat Derk Wiersum. Ik herinner me nog de koude rillingen bij het artikel van NRC-journalisten Wouter Laumans en Jan Meeus over de ‘nietsontziende drugssmokkelaar’. Samen met journalisten Elze van Driel en Gabriella Adèr bracht Meeus daarna uitgebreid verslag uit van het reilen en zeilen in de Nederlandse onderwereld via de vijfdelige podcast Cocaïnekoorts. Hoog tijd om die vandaag te (her-)ontdekken.

Meeus doorspekt het verhaal met saillante details uit de biografie van Taghi. Van Driel en Adèr zoomen uit en onderzoeken hoe cocaïne zo’n grip heeft gekregen op de Nederlandse onderwereld. Dat brengt hen tot bij douaniers, ex-dealers en sociologen. Die brede aanpak loont: de makers leggen haarfijn uit hoe de grens tussen boven- en onderwereld vaak flinterdun wordt. De vijf afleveringen duren elk niet langer dan 35 minuten, wat het ook nog eens behapbaar houdt.

Een klein, fijn juweeltje over familie en vriendschap. Foto: Message Heard

2. ‘Finding Natasha’, gefnuike dromen achter het IJzeren Gordijn

Een goed verhaal moet je soms niet ver zoeken. Jake Warren vond dat verhaal bij zijn moeder, al ving hij er telkens maar flarden van op. Dit wist hij: Debbie Gayle mocht in 1974 als 17-jarige aspirant-ballerina naar het prestigieuze Kirov Ballet in Sint-Petersburg, toen nog Leningrad, en keerde doodziek terug naar Londen. De periode is een donkere vlek in haar herinnering, slechts opgelicht door een zekere ‘Natasha’. Maar wie is zij? En waarom heeft Warrens moeder haar leven aan haar te danken?

Finding Natasha krijgt veel lof, maar over de eerste aflevering moet ik eerlijk zijn: ik heb me verveeld. De vertelling kwam traag op gang en ik voelde me amper betrokken. Wat een verschil met de volgende vier! Die beluisterde ik bijna in één ruk. Eenmaal voorbij de opzet krijg je via Gayle een inkijk in een bijzondere periode uit de geschiedenis.

De toelating tot de opleiding blijkt vooral een diplomatische zet in de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie. Eenmaal aangekomen op school stelt Gayle vast dat niemand zit te wachten op een Westerse danseres. De koude wereld van diplomatie vormt een pijnlijk contrast met de naïviteit van het tienermeisje. Gelukkig is er Natasha. De reeks raakt geopolitieke thema’s aan, maar ontroert zoals een muziekdoos met een pirouettend ballerinaatje. Een broos juweeltje.

Even ontspannend als een fris pintje van de tap. Foto: Het Nieuwsblad

3. ‘Cafépraat’ tussen pot en pint

Dat het niet altijd hoogwaardige documentaires of diepgravende interviews moeten zijn, bewijst Cafépraat van Het Nieuwsblad. Journalisten Kaatje De Coninck en Dennis Van Goethem gaan daarin om beurten naar het stamcafé van een BV die hen intrigeert voor een gesprek tussen pot en pint. Als fan van Het Peulengaleis werd ik op mijn wenken bediend door Adriaan Van den Hoof. Die sluit een reünie van het legendarische programma niet uit.

Nog een pluspunt: Kaatje en Dennis bedanken voor langgerekt gelal. Cafépraat is dankzij de vlotte presentatie en montage een goed getapte, frisse Stella van 25 centiliter. Niet onvergetelijk, maar deugddoend na een lange dag werken bijvoorbeeld.

