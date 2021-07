Tadej Pogacar wint ook achttiende rit in Tour de France na krachttoer op slotklim naar Luz Ardiden

Tadej Pogacar maakte op Luz Ardiden zijn hattrick vol. De autoritaire leider van UAE Team Emirates won ook de laatste Pyreneeënrit. Meer zelfs: net als vorig jaar lijkt het erop hij zondag tot drie keer toe op het podium van Parijs komt. Als winnaar van de bolletjestrui, de witte trui en de eindzege. Daarmee zou de 22-jarige Sloveen net hetzelfde doen als vorig jaar.

Hoe kwam de zege tot stand?

Tadej Pogacar pakte met een eerste versnelling uit op 3,3 km van de finish. Alleen Carapaz, Vingegaard, Kuss en Mas konden volgen. De Spaanse kopman van Movistar probeerde voor zijn team de Tour te redden, maar Pogacar zag het anders. Na de tijdrit van Laval en de winst in de koninginnenrit op Saint-Lary-Soulan Col du Portet nu dus een derde dagzege voor de almachtige Sloveen.

Het werd op Luz Ardiden pas serieus toen Rafal Majka er op 5,4 km van de top een lap op gaf. David Gaudu ging in de afzink van de Tourmalet weg van diens landgenoot Pierre Latour, die iets voorzichtiger daalde. De kopman van Groupama-FDJ is sinds de tweede rustdag in Andorra van maandag als herboren. Voor de derde dag op rij was hij in de aanval. Al moest hij dinsdag nog het hoofd buigen voor de Oostenrijker Patrick Konrad. Maar ook nu weer lukte het niet, want aan de voet van de Luz Ardiden had de Bretoen amper nog een kwart minuut voorsprong op de kopgroep, aangevoerd door het vijfkoppige Ineos-Grenadiers. Op een kleine 10 km van de finish spatte zijn droom om in deze Tour een etappe te winnen, uiteen. Gaudu hield aan zijn mislukte raid de prijs van de strijdlust over.

Wie reed zich nog in de kijker?

Pierre Latour won op de top van de Tourmalet de Souvenir Jacques Goddet vóór zijn medevluchter en landgenoot David Gaudu. Waarmee de kopman van Team TotalEnergies 5000 euro rijker werd. De Souvenir Henri Desgrange ging zondag op de Port d’Envalira, het dak van deze Tour, naar Nairo Quintana.

Matej Mohoric, al van kilometer 0. De dagwinnaar van Le Creusot had beloofd dat ze hem in deze rit zouden zien. Samen met Christophe Juul-Jensen en Sean Bennett vloog hij onmiddellijk weg. We kregen in deze korte etappe een waanzinnig snelle start. Full gas naar de flanken van de Tourmalet.

In het peloton vielen snel Sergio Henao en Quintin Pacher. De Colombiaan werd heel de linkerzijde goed geschaafd terwijl de Fransman last had van de rechterknie.

Julian Alaphilippe, samen met Pierre-Luc Périchon, verzorgde mee het voorspel. Maar toen de twee Fransen na een jacht van een twintigtal kilometer mee voorin kwamen, stokte de samenwerking. Christopher Juul-Jensen weigerde ook maar een poot uit te steken in de vlucht, tot frustratie van de wereldkampioen.

Zijn aanval kaderde in het algemene plan van Team BikeExchange om Cavendish knock-out te zetten voor de tussenspurt. Vandaar dat Durbridge op de Côte de Loucrup (4de categorie) zo hard door ging in de hoop de groene trui te lossen en zo maximaal te scoren, maar het bleef bij een ijdele poging. Integendeel, de Australische ploeg kreeg een koekje van eigen deeg. Cavendish won gemakkelijk de sprint achter de leiders en pakte twee extra punten mee in vergelijking met zijn belager Michael Matthews.

Op de vooravond van de volgende potentiële massaspurt leidt Mark Cavendish nog altijd de puntenranking met een voorsprong van 38 punten op Michael Matthews. Sonny Colbrelli staat 90 punten achter, terwijl Jasper Philipsen 115 punten achterstand telt.

Een ander opmerkelijk feit is dat de 34-jarige Brit al direct bij de voet van de Tourmalet uit het peloton zakte. Samen met Mörköv, Ballerini, Devenyns en Declercq, om op eigen klimritme verder te klimmen. Toch kwam hij ook in de laatste bergrit niet in de problemen om tijdig binnen te komen op de allerlaatste echte col van deze Tour.

Wout Poels en Michael Woods deden een poging om zich de bolletjestrui definitief toe te eigenen, maar het bergklassement werd op de allerlaatste col in een definitieve plooi gelegd. En daar speelde de Canadees niet meer mee. Poels vloog uit de kopgroep, maar kwam op karakter op 7 km van het einde nog opnieuw voorin, maar toch was hij door het puntensysteem met dubbele punten gisteren en vandaag op de slotcol een vogel voor de kat.

Wout van Aert demonstreerde nog maar eens zijn vorm voor Tokio door Jonas Vingegaard te begeleiden tot op 5,4 km van de top van Luz Ardiden.

Wat deden de favorieten?

Rigoberto Uran kraakte op de Col du Tourmalet gewoon middendoor. Op 2,7 kilometer van de top moest hij de grote groep laten rijden. Daarmee demonstreerde de oude Colombiaan van EF Education-Nippo dat het géén appelflauwte was woensdag op de Col du Portet, maar dat hij daar de neerwaartse trend inzette. Adieu het podium van de Tour, adieu een leuke top-vijf.

Alexey Lutsenko, de nummer acht vanmiddag, plooide op 6 km van de top, maar Guillaume Martin had een te grote achterstand om te kunnen opschuiven.

Zonder tegenslagen begint Jonas Vingegaard na zijn bonificatieseconden van Luz Ardiden met een voorsprong van 6 seconden aan de tijdrit van zaterdag naar Saint-Émilion.

Verder nog iets leuk dat u moet weten?

Na de visite van premier Jean Castex die zondag in Prades instapte, was het nu de beurt aan Emmanuel Macron. De Franse president volgde daags na QuatorzeJuillet de laatste 55 km van de etappe in de auto van Tourbaas Christian Prudhomme. Waarmee Macron nog maar eens illustreerde dat de Tour de France tot het nationale patrimonium van onze zuiderburen behoort.

Dan was er woensdagavond na de etappe naar de Col du Portet nog de inval van de politie in het Novotel van Lescar. Dat was donderdagmiddag bij de start in Pau talk of the town. Bahrain-Victorious, de ploeg van onder andere Dylan Teuns, werd woensdagavond om 21 uur opgewacht door een vijftigtal politiemensen in burger die alles doorzochten: van persoonlijke bezittingen tot elke ploegauto, maar dixit Poels kregen ze achteraf een papiertje dat er niets gevonden werd. Collega Matej Mohoric was zo opgewonden en kwaad dat hij de daad bij het woord voegde en onmiddellijk voor de aanval koos in de allerlaatste bergrit van deze Tour.

Uitslag: