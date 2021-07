Vanmorgen werd pas duidelijk welke ravage de wateroverlast in Limburg heeft aangericht. Doordat het waterpeil van de rivier Berwijn intussen wat gezakt is, is ook de situatie in sommige straten in Voeren en deelgemeente Moelingen beter. Verschillende Moelingenaren keerden deze voormiddag dan ook terug naar hun huis om de schade op te meten.