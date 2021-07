De wateroverlast in Durbuy heeft veel schade veroorzaakt in Le Sanglier des Ardennes, het hotel en restaurant van Marc Coucke en Wout Bru in Durbuy. ‘De schade kan tot in de miljoenen oplopen’, zegt de sterrenchef aan onze zusterkrant Het Nieuwsblad. Bekijk zijn reactie in de video hierboven.

Naast de provincie Luxemburg is ook in Luik, Limburg, Namen en Vlaams-Brabant de schade groot. In Pepinster, vlakbij Verviers, moesten mensen op de daken kruipen om gered te worden.