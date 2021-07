Concerten op Werchter Parklife en Leuven Air geannuleerd door noodweer

De wateroverlast in Vlaams-Brabant noopt de organisatoren van Werchter Parklife en Leuven Air tot maatregelen. Onder meer Goose en Froukje zien hun concert in het water vallen.

Het regent al enkele uren onafgebroken boven Werchter en Leuven, en de weersvoorspellingen beloven weinig beterschap. Daarom beslisten de organisatoren van Leuven Air en Werchter Parklife om de stekker uit de concerten van donderdagavond te trekken.

Op Leuven Air stond een concert gepland van Froukje en Yong Yello. Wie tickets had, krijgt in de loop van volgende week het bedrag automatisch teruggestort op zijn rekening. De concerten van vrijdag en zaterdag vinden voorlopig wel nog plaats, laat de organisatie weten.

Bij Werchter Parklife blijven Glints en Goose in de kleedkamers. Die concerten worden uitgesteld naar een latere datum, waarbij de tickets geldig blijven. Voor Parklife is het al de tweede keer deze zomer dat concerten uitgesteld moeten worden omwille van het weer. Op 4 juli werd de show van Ronnie Flex & The Fam en Lil Kleine afgelast. Die shows werden verplaatst naar 30 juli.