De ‘fleet’ is geen succes. Twitter lanceerde zijn imitatie van het Snapchat- (en Instagram-)verhaal acht maanden geleden, nu gaat de stekker er al uit.

De fleet was de meest ingrijpende vernieuwing die Twitter in vele jaren had doorgevoerd. De benaming is een samentrekking van ‘tweet’ en ‘fleeting’ — kortstondig. Het blijkt inderdaad een bijzonder vluchtig ...