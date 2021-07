België opnieuw oranje zone op Europese kaart, wat betekent dat voor uw vakantieplannen?

Spanje, Nederland, Cyprus en Luxemburg kleuren volledig rood, en ook Portugal blijft rood. In Griekenland kleuren meer regio’s oranje, en kleurt de regio van hoofdstad Athene rood, net als het eiland Kreta. Ook drie Franse regio’s kleuren opnieuw oranje, de rest van het land blijft voorlopig groen. Ook vakantieland Italië blijft voorlopig volledig groen kleuren.

Updated ?? maps are online! These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic. Color-blind friendly map in next tweet. https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/K2oaO7oqzq

Een kleurwijziging kan concrete gevolgen hebben voor wie reist in Europa, maar dat is volledig afhankelijk van de regels die het land zelf hanteert. De kleurcodes die donderdag worden aangekondigd, zijn bovendien pas geldig vanaf maandag. Maar als een regio kleurcode rood krijgt, dan gelden die kleurcode en de bijhorende maatregelen pas vanaf woensdag.

Voor wie op reis vertrekt, kunnen meer landen een recente test vragen bij het binnenreizen. Controleer dus goed voor u vertrekt, wat van u verwacht wordt. Voor wie terugkeert, is enkel de kleurcode rood relevant. Bij terugkeer uit een rode zone moet u sowieso in quarantaine en zich laten testen, tenzij u een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat hebt. Kinderen onder de 12 jaar moeten geen test doen.

Kleurcodes verklaard

Een land kleurt groen als er in de afgelopen twee weken minder dan 75 besmettingen per 100.000 inwoners waren en het testpositiviteitspercentage lager is dan 1 procent. Is tot 4 procent van de testen positief, maar is de incidentie lager dan 50, dan kleurt het land ook groen.



De kleurcode oranje geeft aan dat er een incidentie is tussen de 75 en de 200 besmettingen en dat minder dan 4 procent van de testen positief is, of dat er tussen de 50 en 75 besmetting zijn per 100.000 inwoners maar de positiviteitsratio hoger is dan 1 procent.



Het ECDC kleurt een land rood als de incidentie 75 tot 200 gevallen bedraagt en het testpositiviteitspercentage 4 procent of meer is, of een land een incidentie doorgeeft tussen de 200 en 500 besmettingen. Ook de kleurcode donkerrood bestaat. Die wordt gebruikt bij een incidentie van meer dan 500.