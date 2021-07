Weer houdt legerhelikopters voorlopig aan de grond

Het leger biedt heel wat gemeenten bijstand, maar is door het slechte weer voorzichtig met de inzet van heli’s. Men wil geen ‘ramp aan een ramp toevoegen’ door een heli, bemanning en omwonenden in gevaar te brengen.

De SAR-heli’s (Search and Rescue) van het leger staan stand-by om op te stijgen. Dat wil zeggen dat de NH90’s binnen de 30 minuten in de lucht kunnen hangen. Maar door het te slechte weer zijn ze (voorlopig) nog niet kunnen uitrukken. Vooral de windstoten kunnen gevaar opleveren. Er wordt immers naar de heli’s gekeken om mensen te evacueren die op geen enkele andere manier kunnen bereikt worden. In zwaargetroffen gemeenten als Pepinster zitten mensen op de daken van hun huizen te wachten op hulp.

Bij dergelijke acties boven bewoond gebied is er geen marge voor fouten. Niet alleen het vliegen wordt door het slechte weer bemoeilijkt, ook personen naar de heli ‘winchen’ is door de windstoten allesbehalve vanzelfsprekend. Bij de luchtcomponent is men beducht om ‘een ramp aan een ramp toe te voegen’ door een heli, zes bemanningsleden en de mensen die in nood zijn nog verder in gevaar te brengen. Toch maakte men zich in Bierset kort na de middag klaar om op te stijgen om twee brandweerlui te ontzetten die zich in een stilaan levensgevaarlijke situatie bevinden. Al was dat wel ‘op de rand van het haalbare’.

Boten van Defensie werden wel al ingezet om mensen naar veiliger oorden te brengen, voor al in de provincie Luik en in de gemeente Trooz. Voorts is de landcomponent van het leger is al sinds woensdag op veel plekken in de weer om bewoners in door het noodweer getroffen gemeenten bij te staan. In de provincie Luik werden 11 Unimog-vrachtwagens ingezet en in de provincie Namen nog eens zes. Die voortuigen kunnen zonder problemen door één meter water rijden en helpen om mensen te evacueren, brandweerlieden ter plaatse te brengen of materialen te vervoeren. Het gaat dan in de eerste plaats om zandzakjes, veldbedden en pompen.

Gisteravond hielpen militairen met Unimogs om 133 scouts van Rochefort naar Han-sur-Lesse te evacueren. Ook 50 andere mensen werden geëvacueerd. In de provincie Limburg vervoerde Defensie 22.000 zandzakken. En in het volledig ondergelopen Spa is de kazerne in gereedheid gebracht om mensen op te vangen en desnoods te laten overnachten.