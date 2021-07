Een transvrouw op de Olympische Spelen: is dat wel fair?

Dat de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard straks de eerste transgender atlete wordt op de Olympische Spelen is voor de transgemeenschap een belangrijk symbool. Hoe kun je mannen en vrouwen van elkaar onderscheiden om een faire sportcompetitie te organiseren?

Maar de deelname van Hubbard kent ook tegenstanders en lokt een fel debat uit. Het testosteron in het lichaam van Hubbard wordt in sportkringen druk besproken. Overschatten we daarbij de rol van het mannelijk hormoon? Transgender atlete Jill Wuyts vertelt over haar eigen ervaringen, journaliste Maxie Eckert geeft een blik op de wetenschap achter testosteron.

