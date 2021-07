Peter R. de Vries overleden (64)

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten in een verklaring aan RTL Nieuws.

De Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam op straat neergeschoten en is aan de verwondingen van die aanslag overleden. ‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden’, schrijft zijn familie. RTL Nederland omschrijft het overlijden van de misdaadjournalist als ‘een groot verlies’.

Voor de aanslag op De Vries zijn twee verdachten aangehouden, de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik en de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam.

Dit bericht wordt aangevuld.