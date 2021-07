Angela Merkel bezoekt Joe Biden: hoe was haar relatie met eerdere Amerikaanse presidenten?

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is donderdag op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden. Het is mogelijk de laatste keer dat Merkel als regeringsleider naar het Witte Huis gaat, want de politica stelt zich bij de Bondsdagverkiezingen in september van dit jaar niet opnieuw verkiesbaar. Merkel schudde de handen van drie voorgangers van Biden, al waren die visites niet altijd even hartelijk. Een overzicht.

George W. Bush

Toen Merkel in 2005 aan de macht kwam had ze wat diplomatiek lijmwerk te verrichten, want de relatie tussen Washington en Berlijn was ernstig bekoeld. Haar voorganger Gerhard Schröder, sociaaldemocraat ...