Hoe de allerrijksten Amerika kaapten

Natuurlijk was Donald Trump een ramp. Maar aan de diepe sociale kloof in de Amerikaanse samenleving wordt al veel langer gegraven. Vijftig jaar geleden begonnen de allerrijksten aan hun mars door de instellingen. ‘De grootste tegenstelling is niet die tussen links en rechts, maar die tussen democratie en oligarchie.’

DS Vandaag is er even tussenuit. De tweede helft van juli lezen we u de beste stukken uit DS Weekblad van het afgelopen jaar voor. Dit artikel verscheen op 31 oktober 2020.

