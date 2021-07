Nederlandse justitie start onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

De Nederlandse justitieminister Ferd Grapperhaus heeft een onafhankelijke partij gevraagd onderzoek te doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten en ligt sindsdien zwaargewond in het ziekenhuis. De Vries werd al langere tijd bedreigd, maar wilde geen persoonlijke bewaking.

Het onderzoek moet de feiten boven tafel krijgen over de beveiliging van de 64-jarige De Vries. Of hij op het moment van de aanslag op zijn leven beveiligd werd wil het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigen noch ontkennen. ‘Over persoonlijke beveiliging doen we nooit uitspraken’, was het commentaar. De journalist zelf zag beveiliging als te verregaande beperking van zijn vrijheid en manier van werken en liet veiligheidsdiensten herhaaldelijk weten: ‘ik trek wel aan de bel als het nodig is’.

Grapperhaus hoopt het met onderzoek een compleet beeld te krijgen van ‘welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is’, zo laat de minister weten aan persbureau ANP. In september zou het onderzoek afgerond moeten zijn.

De Vries werd gedurende zijn 40-jarige carrière meerdere malen bedreigd, in het verleden onder meer door de Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder en recenter door Ridouan Taghi. Die laatste is de hoofdverdachte in een grote strafzaak die draait om verschillende moorden en moordpogingen in het drugscircuit. Van de kroongetuige in die zaak, Nabil B., werden eerder de broer en de advocaat vermoord. De Vries was actief als vertrouwenspersoon van B.