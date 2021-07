Turkana, de kanarie in de koolmijn van het klimaat

Turkana is de kanarie in de koolmijn van het klimaat. Terwijl mannen vechten voor het laatste gras, moeten vrouwen geitjes de borst geven en worden meisjes uitgehuwelijkt in ruil voor vee. De Standaard reisde naar de Keniaanse provincie. ‘Iedereen hier heeft honger.’

Dit artikel verscheen op 27 maart 2021.

