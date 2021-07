Franse politie valt hotel van wielerploeg Bahrain-Victorious binnen

Bahrain-Victorious kreeg woensdagavond onverwacht bezoek van de Franse politie. De ordediensten vielen het hotel binnen, namen de trainingsgegevens mee en doorzochten de teamautocar. Teammanager Milan Erzen bevestigde dit aan Cyclingnews, maar voegde toe dat het om ‘niets speciaals’ ging.

‘Ze waren een uurtje bezig met de renners en op het einde van de actie dankten ze ons. Ze vertelden ons niet wat de reden van het bezoek was. Maar we proberen dat via onze advocaten vandaag uit te zoeken, ’ zegt Erzen. Ploeg logeerde Movistar in hetzelfde hotel in Pau, maar werd ongemoeid gelaten. Er zouden volgens de gespecialiseerde wielersite Cyclingnews een vijftigtal politieagenten bij de inval betrokken zijn geweest.

Na het Critérium du Dauphiné werden er door een paar personen anonieme beschuldigingen geuit in de Franse krant Le Parisien aan het adres van de WorldTour-ploeg van o.a. bolletjestrui Wout Poels en onze landgenoot Dylan Teuns.

De ‘verzuchtingen’ kwamen er nadat Damiano Caruso tweede werd in de Giro, waarin het team drie etappes won en nadat Mark Padun de zware weekendritten won in het Critérium du Dauphiné. De twee zitten niet in deze Tour.

In deze Tour staat Bahrain-Victorious aan de leiding in de ploegenstand en begint Wout Poels vanmiddag de laatste bergrit in de bolletjestui. Dylan Teuns won de bergrit naar Le Grand-Bornand een dag nadat Matej Mohoric de al even mooie etappe naar Le Creusot pakte. In de stand is Pello Bilbao de dichtste renner. De Bask staat tiende, op bijna dertien minuten van leider Tadej Pogacar.