‘Ik voel me completer sinds ik mijn halfzussen ken’

Na de foto van Filip en Delphine vroegen velen het zich af: hoe bouw je nog een band op? Halfbroers en -zussen zijn even nauw verwant als grootouders en kleinkinderen, maar wie ze pas op latere leeftijd leert kennen, wint en verliest tegelijk. ‘Ik heb hard geweend om alles wat niet in te halen was.’

DS Vandaag is er even tussenuit. De tweede helft van juli lezen we u de beste stukken uit DS Weekblad van het afgelopen jaar voor. Dit artikel verscheen op 24 oktober 2020.

