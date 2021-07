Braziliaanse president Bolsonaro in ziekenhuis na tien dagen hik

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is dinsdagavond in het ziekenhuis opgenomen omdat hij al tien dagen last heeft van een aanhoudende hikaanval. Dat heeft zijn communicatieafdeling bekendgemaakt.

De 66-jarige Bolsonaro werd op advies van zijn medisch team in een ziekenhuis in de hoofdstad Brasilia opgenomen. Hij onderging er tests om de oorzaken van de hik vast te stellen, zo staat in een mededeling.

Bij het onderzoek werd bij de president een darmobstructie vastgesteld. Hij werd daarom overgebracht naar het ziekenhuis van Sao Paulo. Daar zullen nieuwe onderzoeken plaatsvinden, om uit te maken of een spoedoperatie nodig is.

Er deden al dagen geruchten de ronde over Bolsonaro’s gezondheid. Buiten zijn dagenlange hik, heeft hij sinds zijn coronabesmetting vorig jaar last van een chronische hoest. Ook heeft hij nog altijd last van gezondheidscomplicaties van toen hij vlak voor zijn verkiezingsoverwinning in 2018 werd neergestoken. Voor die aanval moest Bolsonaro al een hele reeks operaties ondergaan.

Op zijn Facebook-pagina plaatste Bolsonaro een foto in een ziekenhuisbed. Hij is er bedekt met sensoren en kabels en er lijkt een priester naast hem te staan. ‘Ik dank iedereen voor hun steun en gebeden’, aldus de president in de post.

Het nieuws over de ziekenhuisopname van Bolsonaro komt op een moment dat de extreemrechtse leider wegzakt in opiniepeilingen door zijn corona-aanpak. Ook is hij verwikkeld in een corruptieschandaal waardoor duizenden Brazilianen begin juli op straat kwamen tegen zijn beleid. Het Braziliaanse Hooggerechtshof is een officieel onderzoek gestart naar de president.