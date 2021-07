Vandaag ook zware regenval verwacht in Vlaanderen: bekijk hier waar en wanneer

De zondvloed is nog niet voorbij. Ook vandaag trekt een regenzone over het oosten en het centrum van het land met soms langdurige regen of buien met kans op onweer. Het westen van het land blijft gespaard, maar in de rest van België wordt gewaarschuwd met code geel en oranje.

Het KMI heeft donderdagvoormiddag code oranje uitgeroepen in Antwerpen, Vlaams-Brabant (beide tot 13u) en Limburg (tot 7u). Code oranje wordt omschreven als volgt: ‘Er wordt op meerdere plaatsen heel veel regen verwacht: veel of zeer intense buien ofwel zeer veel en langdurige regen. Dit kan aanleiding geven tot wateroverlast op uitgebreide schaal. Het verkeer kan ernstige hinder ondervinden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

Tot middernacht geldt in die drie provincies code geel. Code geel wordt omschreven als volgt: ‘Er wordt veel regen verwacht: ofwel intense buien ofwel aanhoudend veel regen. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn. Het verkeer kan plaatselijk gehinderd worden. Wees waakzaam.’

Tussen woensdag 20 uur en donderdag 20 uur verwacht het KMI per provincie een totale regenval van de volgende grootteorde:

• Luik: 20-50 mm

• Luxemburg: 20-40 mm

• Limburg: 15-40 mm

• Antwerpen: 5-50 mm

• Vlaams en Waals-Brabant : 5-60 mm

• Namen: 20-70 mm

• Henegouwen: 2-30 mm, vooral het oosten

• In Limburg en Luik krijgt het westen van beide provincies het meeste neerslag. In Antwerpen en de beide provincies Brabant is dit de oostelijke helft of het oostelijk deel.

Vanavond en in het begin van de nacht kan er nog regen of buien vallen. In de loop van de nacht wordt de neerslag minder intens. Het blijft zwaarbewolkt. De minima liggen tussen 11 en 15 graden bij een matige noorden- tot noordwestenwind, aan zee nog soms vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/h.

Morgen is het nog zwaarbewolkt met wat regen of nog enkele buien in het oosten. In het westen en het centrum is het meestal droog met geleidelijk enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 en 19 graden in de Ardennen en tussen 20 en 22 graden in Vlaanderen. De wind is meestal matig uit het noorden en aan zee soms vrij krachtig.

Zaterdag blijft het meestal droog. Het is eerst zwaarbewolkt in het begin van de dag, maar later komen er opklaringen. Een lokaal buitje blijft mogelijk in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 18 en 20 graden aan zee en in de Ardennen en tussen 21 en 23 graden in de andere streken. De wind is meestal matig uit het noorden.

Zondag wisselen, na het optrekken van het ochtendgrijs, zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en wordt nog iets warmer met maxima van 20 tot 25 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind.

Maandag blijft het overwegend droog en vrij zonnig met maxima van 22 tot 26 graden. Dinsdag lijkt er meer bewolking te zijn, waardoor de maxima niet zo hoog oplopen. Het blijft overwegend droog bij maxima tussen 19 en 23 graden. Woensdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij maxima rond 22 of 23 graden in het centrum van het land.