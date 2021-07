Ook buurlanden kampen met wateroverlast door noodweer: ‘voedseltekort dreigt in Valkenburg’

Niet alleen in België, ook in Nederlands-Limburg, het westen van Duitsland en Luxemburg veroorzaakt de hevige regenval overlast.

Nederland: ‘voedseltekort dreigt in Valkenburg’

In de stad Valkenburg in Nederlands-Limburg dreigt er volgens de burgemeester een voedseltekort. Dat zei hij donderdagochtend op de lokale zender L1 Radio. Bijna 400 huizen zitten zonder stroom en daarbij staan de koelkasten onder water. De hotels zitten vol buurtbewoners, maar die krijgen geen leveringen want de stad is overstroomd. Voorts zijn er in de toeristische stad een hospice, twee verzorgingstehuizen en een camping wegens het hoogwater ontruimd en zijn de bruggen over de rivier Geul afgesloten.

De bewoners van een rusthuis in Valkenburg moesten geëvacueerd worden. Foto: EPA-EFE

De gemeente Heerlen, ook in Nederlands-Limburg, waarschuwde met name voor flinke overlast in het dorp Hoensbroek. Het blijkt er onmogelijk om een groot waterbekken te stutten dat overstromingen moet voorkomen. Ze riep woensdag iedereen op om weg te blijven uit de buurt van de overlopende waterbuffer die gevuld is met 120.000 kuub water. Het leger probeert het bekken intussen te verstevigen.

n Gulpen-Wittem liepen toegangswegen onder en leverde het Rode Kruis woensdag honderd veldbedden aan de gemeente, voor het geval mensen wegens wateroverlast de nacht niet thuis zouden kunnen doorbrengen. Donderdag blijven alle scholen in Gulpen-Wittem dicht.

Duitsland: zes mensen gestorven, verschillende vermisten

In Duitsland is Noordrijn-Westfalen de zwaarst getroffen deelstaat. Delen van de regionale hoofdstad Düsseldorf werden woensdag ontruimd uit vrees dat de Düssel uit haar oevers zou treden. In Altena verdronk een brandweerman, zo bevestigde de lokale politie. De 46-jarige man had net een persoon uit het water gered, maar terwijl ze de drenkeling in een voertuig aan het laden waren, werd de brandweerman meegesleurd door het water. Zijn collega’s konden hem redden, maar alle hulp kwam te laat.

Eerder is niet veel verderop (in dezelfde regio Märkischer Kreis) nog een brandweerman om het leven gekomen. Hij zakte in elkaar tijdens een reddingsoperatie. De 52-jarige man werd nog gereanimeerd, maar ook voor hem kwam alle hulp te laat.

In de regio Ahrweiler zijn vier mensen overleden als gevolg van de extreme neerslag. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. In het dorp Schuld, nabij Adenau in de Eifelstreek, zijn door de overvloedige regen zes huizen ingestort. Nog eens 25 woningen worden bedreigd en staan op punt te bezwijken. De lokale politie noemt de situatie chaotisch. In totaal zijn 30 mensen vermist. Heel wat mensen zitten vast op daken. Nog in de Eifel, in het stadje Waxweiler, zitten vijf personen vast op hun dak door het water. Het water rond hun woonst kolkt te hard en dus moeten ze per helikopter gered worden.

In Messerich zijn reddingswerkers in de problemen geraakt. Zij werden verrast door het snelle water, kwamen met hun voertuig vast te zitten en moesten op het dak kruipen in afwachting van hulp. Daar is de Nims, een riviertje van amper 2 meter breed, buiten de oevers getreden. Momenteel is de rivier 200 meter breed, aldus lokale omroep Südwestrundfunk (SWR).

In Hagen werd een woonzorgcentrum met 76 bewoners geëvacueerd omdat het onbewoonbaar was door overstromingen.

De aangrenzende deelstaat Rijnland-Palts ondervindt eveneens overlast. In het district Vulkaneifel is de noodtoestand afgekondigd. ‘De situatie is heel ernstig. Er zijn veel overstroomde wegen en dorpen die niet langer toegankelijk zijn’, zei Julia Gieseking van het districtsbestuur woensdag. Door de noodtoestand af te kondigen, kan het leger ingezet worden om hulp te verlenen.

Ook in Bitburg-Prüm is de situatie extreem gevaarlijk door het hoogwater. In Messerich zijn twee medewerkers van een technische hulporganisatie ingesloten geraakt door de overstromingen, er wordt voor hun leven gevreesd, aldus SWR.

In het Ertsgebergte in de deelstaat Saksen werd een 53-jarige man woensdagmiddag meegesleurd door een stortvloed. Hij is nog steeds vermist.

Luxemburg: ook overstromingen in hoofdstad

Ook in buurland Luxemburg is er sprake van overstromingen. Verschillende huizen staan er onder water en zijn onbewoonbaar. De inwoners werden geëvacueerd, meldt Luxemburger Wort.

De gemeente Ettelbürck in centraal-Luxemburg werd erg hard getroffen door de regen. De toegangswegen zijn onbereikbaar en op Facebook vragen de plaatselijke autoriteiten om de gemeente niet in te rijden. Ook in hoofdstad Luxemburg werden er overstromingen gemeld.

Verder hebben de autoriteiten gevraagd enkel de noodnummers te gebruiken wanneer mensen in levensgevaar zijn of in geval van brand. Door het noodweer belden veel mensen naar die nummers en hebben de hulpdiensten er handen te kort. Ook in Luxemburg houden enkele scholen donderdag de deuren toe wegens het noodweer. Er is echter geen sprake van een nationale sluiting, aldus het Luxemburgse ministerie van Onderwijs.

De overheid heeft een crisisteam opgesteld. Verwacht wordt dat het waterniveau over heel het land nog tot donderdagnamiddag zal blijven stijgen.