Antwerpse drugshond onverwacht overleden

De Antwerpse politiehond Bo is dinsdag onverwacht overleden. De drugshond is negen jaar geworden. Bo en haar broer Racko waren de veteranen onder de drugshonden in Antwerpen.

‘Bo had een sterk aandeel in de hoeveelheden drugs die in onze stad door de politie ontdekt werden’, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Bo was een van de vier drugshonden in het hondenteam van Politiezone Antwerpen. De oorzaak van haar dood is onbekend.

‘De drugshonden zijn van onschatbare waarde in de strijd tegen handel in drugs en de overlast die ermee gepaard gaat’, zegt burgemeester De Wever nog.

In 2020 voerde Bo net geen honderd huiszoekingen uit en was ze goed zestig keer aanwezig bij een geplande actie. De drugshond heeft in een jaar tijd ook ruim vijftig voertuigen doorzocht. ‘De waardering voor het werk van Bo en haar begeleider is groot’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Het voorbije jaar maakte de Antwerpse politie al werk van de opvolging van Bo en Racko, die hun pensioenleeftijd hadden bereikt. In september nam ze drugshond Dio in dienst, in het najaar van 2021 voltooit ook Jeppe zijn intensieve opleiding.