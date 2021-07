Natuurbranden blijven hevig woeden in westen van VS en Canada

In het door droogte geteisterde westen van de Verenigde Staten en Canada blijven felle natuurbranden woeden. Woensdag ging nog steeds honderdduizenden hectaren natuur in vlammen op. Beterschap lijkt voorlopig niet in zicht.

De grootste brand in de VS – de River Fire – woedt in Californië, in de buurt van het Yosemite National Park, en is nog steeds niet onder controle. Ook de opmars van de Dixie Fire, meer naar het noorden, baart de autoriteiten zorgen.

In buurstaat Oregon richt het vuur echter het meeste schade aan. Geholpen door het droge weer en de wind heeft de Bootleg Fire al meer dan 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Heel wat inwoners moesten de regio noodgedwongen verlaten.

Ook over de grens met Canada winnen de natuurbranden terrein. In het westen, dat enkele dagen geleden een ongeziene hittegolf doormaakte, zijn volgens de autoriteiten in de afgelopen twee dagen meer dan 35 nieuwe brandhaarden gemeld. Een van de grootste branden in Brits-Columbia bestrijkt een oppervlakte van zowat 40.000 hectare en dwong al 900 gezinnen uit hun huizen.

De Canadese meteorologische dienst verwacht de komende dagen geen verbetering.