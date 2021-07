Britney Spears krijgt haar topadvocaat en gaat vader aanklagen: ‘Hun doel is dat ik me gek voel’

De Amerikaanse popster Britney Spears heeft van een rechter toestemming gekregen om zich voortaan te laten vertegenwoordiger door de advocaat van haar keuze: Mathew Rosengart. Die verdedigde al tal van Hollywoodsterren. Tijdens de zitting kondigde Spears in tranen aan haar vader te zullen aanklagen voor misbruik en zijn ‘wrede bewindvoerderschap’.

Vader Jamie Spears heeft als bewindvoerder al dertien jaar de controle over zowat elk aspect van zijn dochters leven. Ook wie haar advocaat mocht zijn was in 2008 door een rechtbank bepaald. Daar is woensdag een einde aan gekomen.

De rechter die eind vorige maand niet inging op de smeekbede van Britney Spears om de bewindvoering van haar vader te beëindigen, stond nu wel toe dat zij zelf haar advocaat kiest. De raadsman die aangeduid was voor haar, Samuel D. Ingham, had zijn ontslag ingediend na Spears’ emotionele getuigenis op de vorige rechtbankzitting. De rechter heeft dat ontslag nu aanvaard. De popster wordt voortaan bijgestaan door topadvocaat Mathew Rosengart.

Mathew Rosengart was aanwezig op de hoorzitting. Foto: AP

Rosengart liet woensdag weten dat hij er alles aan zal doen om het bewindvoerderschap te laten stopzetten en zal onderzoeken hoe het tot stand kwam. Volgens hem zou vader Spears eigenlijk vrijwillig moeten opstappen, omdat dat in het belang van zijn dochter is. ‘Als hij van zijn dochter houdt, is het tijd om een stap opzij te zetten, zodat zij vooruit kan gaan.’

De advocaat van Jamie Spears gaf echter aan dat hij niet vrijwillig zou opstappen. ‘Hij houdt van zijn dochter en wil alleen het beste voor haar. Veel van haar beschrijvingen of herinneringen zijn gewoon verkeerd.’

‘Extreem bang’

Tijdens de zitting zei Britney Spears in een nieuwe emotionele getuigenis dat ze haar vader wil aanklagen en een onderzoek naar hem wil. ‘Je laat toe dat mijn vader mijn leven verwoest. Ik moet van hem af geraken en hem aanklagen voor misbruik van bewindvoering.’ Ze zei dat ze altijd ‘extreem bang’ van hem is geweest en een contactverbod wil.

Volgens Spears wil ze het liefst niet alleen haar vaders bewindvoering beëindigen, maar volledig onder het juk van zo’n ‘wreed curatorschap’ vandaan. Ze kan naar eigen zeggen zelfs geen kopje koffiedrinken. ‘Als dit geen misbruik is, dan weet ik niet wat dat wel is.’ Ze herhaalde dat ze gedwongen werd medicatie te nemen. ‘Ik dacht dat ze me probeerden te vermoorden.’

Spears weigert zich te laten evalueren om het bewindvoerderschap te laten stoppen. Ze is de vele psychologische evaluaties beu. ‘Ik ben geen perfect persoon. Maar hun doel was altijd om me gek te laten voelen, wat ik niet ben.’

‘Ze kan wél anticonceptie weghalen’

Jamie Spears benadrukte eerder dat hij sinds 2019 niet langer de controle over zijn dochters persoonlijke leven in handen heeft, maar hij is wel als enige verantwoordelijk voor het beheer van haar fortuin. Bessemer Trust, de financiële instelling die pas was aangesteld om mee toezicht te houden op het geld van Britney Spears, diende na Spears’ eerste getuigenis net als haar oorspronkelijke advocaat ontslag in. De rechter keurde ook dat woensdag goed.

De advocaat van Jamie Spears ontkende woensdag dat zijn dochter zelfs niet mag beslissen over anticonceptie. Tijdens haar vorige getuigenis had Spears dat verteld. ‘Ik ben niet zeker of mevrouw Spears begrijpt dat ze wel degelijk medische beslissingen kan maken en anticonceptiemiddelen kan laten inplanten of niet’, aldus de advocaat. Spears gelooft dat haar vader ‘verantwoordelijk is voor elk slecht ding dat haar overkomen is en dat kan niet verder van de waarheid staan’.

Spears viert met radslagen

Britney Spears reageerde na de rechtbankzitting alvast verheugd dat ze haar eigen advocaat mocht kiezen. Die beslissing vierde ze, volgens een post op haar Instagram, met paardrijden en radslagen. ‘We komen er, we komen er. Nu met echte vertegenwoordiging. Ik voel me dankbaar en gezegend. Dank u aan mijn fans die me steunen. Jullie hebben geen idee wat het voor me betekent om gesteund te worden door zulke geweldige fans! God zegene jullie allemaal! #FreeBritney’

Meerdere fans, die al jaren actievoeren onder diezelfde hashtag, verzamelden woensdag opnieuw aan de rechtbank.