Regels rond handspel in Jupiler Pro League veranderen: onbewust contact zelden nog strafschop of fout

Op een infosessie in het Belgian Football Center in Tubeke heeft het Professional Refereeing Department woensdag de veranderingen in de spelregels toegelicht. De voornaamste wijziging is de regel rond handspel. Voor een bal die met de hand geraakt wordt, zal niet zo vaak meer een overtreding gefloten worden.

Veel verandert er niet komend seizoen. De Ifab (International Football Association Board) besliste in maart al om de regels rond handspel aan te passen. Scheidsrechters hoeven komend seizoen niet meer te fluiten als een onbewuste handsbal indirect een doelpunt of scoringskans oplevert. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) past dat nieuwe reglement straks ook toe.

Indien de bal de arm of hand raakt van een verdediger in een natuurlijke positie – te rechtvaardigen op basis van de beweging en de wil van de speler, volgt er geen overtreding. Enkel wanneer een verdediger zich doelbewust groter maakt, fluit de scheidsrechter. Ook wanneer een verdediger de bal ongelukkig tegen de arm van een ploegmaat wegwerkt, hoeft dat niet bestraft te worden.

Hetzelfde principe geldt voor de aanvallers: onopzettelijk contact tijdens de aanval wordt niet afgefloten. Behalve dan wanneer er onmiddellijk een doelpunt uit volgt en de aanvaller er dus direct voordeel uit heeft gehaald. De ref moet beoordelen of de handsbal per ongeluk of bewust was.