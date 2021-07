Europeanen kopen 22 miljoen fietsen

In Europa werden vorig jaar 22 miljoen fietsen verkocht, dat is het hoogste aantal in twintig jaar. De omzet van de fietsenproducenten steeg in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk met 40 procent tegenover 2019, tot 18,3 miljard euro. Zo meldt de federatie van de Europese fietsindustrie Conebi.

Volgens de voorzitter, Erhard Büchel, is de stijging te danken aan de verhoogde interesse voor fietsen bij de Europeanen, en die is weer een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis en het verbod op (internationaal) toerisme. Voorts wijst Büchel naar de gestegen investeringen in fietsinfrastructuur en het grotere politieke engagementen voor steun aan groene mobiliteit. In 2020 werd voor 1,5 miljard euro in fietsinfrastructuur ­geïnvesteerd, tegenover 1 miljard het jaar ervoor.

De Europese fietsindustrie telt iets meer dan duizend (vaak kleine) productiebedrijven, goed voor 155.000 directe en indirecte jobs. Als ook het fietstoerisme en de fietsverkopers worden meegerekend gaat het zelfs om 850.000 jobs.

Conebi pleit ervoor om nog meer te investeren in de lokale fietsproductie. Op het gebied van elektrische fietsen staan we al ver, luidt het. Van de 4,5 miljoen e-bikes die in de Europese Unie en het VK zijn verkocht, werd 80 procent in Europa zelf geproduceerd.