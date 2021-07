Interview met Harry en Meghan maakt kans op een Emmy

Oprah Winfrey heeft een Emmy-nominatie op zak, voor haar veelbesproken interview met prins Harry en echtgenote Meghan Markle.

Het veelbesproken interview, dat in maart wereldwijd werd uitgezonden, is genomineerd in de categorie ‘Outstanding Hosted Nonfiction Special’. De bekentenissen van de hertog en hertogin van Sussex waren een klein bommetje onder de Britse koninklijke familie, die door het paar beschuldigd werden van ‘latent racisme’, wat de familie met klem ontkende.

Wat er zich nu precies achter gesloten paleismuren afspeelde, zal waarschijnlijk niemand ooit weten. Het belette de Amerikaanse televisiemogul alvast niet om er op z’n Oprah’s op te reageren, met de nodige theatraliteit. Dat lijken ze bij de Emmy’s dus alvast genoeg te smaken voor een nominatie.

Of Winfrey nog een Emmy in haar reeds rijkgevulde prijzenkast mag plaatsen - ze won er al drie, in 1989, 1993 en 2000 - weten we op 19 september, wanneer de beeldjes worden uitgereikt.