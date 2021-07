Werken aan Oosterweelverbinding mogen uitgevoerd worden ondanks PFOS

De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen verdergezet worden. Dat blijkt uit het rapport van de Expertencommissie Grondverzet, die op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit een onderzoek uitvoerde. De commissie heeft wel een reeks aanbevelingen voor de werken klaar.

De voorbije weken werd onder meer door CD&V-voorzitter Joachim Coens opgeroepen om de werken aan de Oosterweelverbinding stop te zetten om verder onderzoek naar de PFOS-vervuiling af te wachten. Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zei daar vorige week nog over dat het een domme beslissing zou zijn om de werken stop te zetten.

Om die discussie te beslechten boog een groep experten van de Expertencommissie Grondverzet zich over de vervuiling. De conclusie is dat de PFOS-vervuiling niet in de weg staat dat de werken verdergezet worden. De experts deden wel enkele aanbevelingen. Zo moeten bepaalde toplagen met de hoogste concentraties PFOS afgegraven worden. Er mag niet te diep gegraven worden in de buurt van een beek op de werd en opwaaiend stof moet goed in de gaten worden gehouden. Op een zijsite van de werf in de buurt van de fabriek 3M moet ook voorzichtig worden omgegaan met de grond.

