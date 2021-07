Tientallen jeugdkampen geëvacueerd door wateroverlast

De hevige wateroverlast maakt aan heel wat jeugdkampen vroegtijdig een einde. In Namen werden al zeker 70 kampen geëvacueerd, maar ook in Luxemburg en Luik moeten jeugdbewegingen vroeger naar huis dan gepland.

Door het noodweer zijn in heel de provincie Namen zo’n 70 jeugdkampen geëvacueerd. Het provinciebestuur roept alle jeugdverenigingen die op kamp zouden komen in Namen op die uit te stellen. Alle tentenkampen moeten opgebroken worden tenzij de brandweer zegt dat het terrein veilig is.

De burgemeester van Rochefort, Corine Mullens, liet eerder al weten dat alle jeugdkampen – een vijftigtal – op het grondgebied van de stad geëvacueerd worden wegens de overvloedige regenval. In de rest van het grondgebied van Namen gaat het om 20 kampen.

De ordediensten verwachten dat de Lesse de komende dagen buiten de oevers zal treden. En de jeugdkampen die zich niet nabij het water bevinden, zullen ook veranderen in meren door het water dat niet weg kan. De burgemeester van Rochefort stelt stadszalen ter beschikking om de jongeren indien nodig op te vangen, in afwachting dat hun ouders hen komen ophalen.

Scouts Knokke moest een dag vroeger dan gepland naar huis terugkeren, omdat hun tentenkamp op een veld naast een rivier in Mazée opgesteld stond. De situatie was niet langer veilig. De jeugdbeweging moest een aanzienlijk deel van het materiaal achterlaten. ‘Een paar tenten hebben we nog kunnen meenemen, maar veel zaken staan daar nog. Zo zagen we al enkele balken drijven die we waarschijnlijk niet meer terugzien. De boer zal verwittigen wanneer het weer mogelijk is om het veld te betreden. Dan pas kunnen we de schade opmeten’, zei leider Maxim.

Foto: IF

In de provincie Luik werden woensdag omstreeks 10 uur al twaalf scoutskampen geëvacueerd. ‘Het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn. De materiële schade moet nog opgemeten worden’, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts & Gidsen Vlaanderen.

Ook twee kampen van deJeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) zijn stopgezet door de hevige regenval. Het gaat om een kamp in Tellin, in de provincie Luxemburg, en een kamp in Wirtzfeld, in de provincie Luik. Op dit moment kunnen 21 andere JNM-kampen nog gewoon doorgaan.

Drie kampen van de jeugdbeweging KSA Vlaanderen zijn woensdag in de problemen gekomen in de provincies Luik en Namen. In totaal bevinden zeventien KSA-kampen zich in het gebied waarin code rood geldt.

Voor één KSA-groep was het kamp al afgelopen: enkel de leiding bevond zich nog op de kampplaats. ‘Zij ervaren nog wat logistieke problemen, maar hebben ons laten weten: alles is oké met ons. Dat is voor ons het belangrijkste’, zegt Ignace Dierkx van KSA Vlaanderen.