Tadej Pogacar wint koninginnenrit in de Tour de France

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft woensdag de zeventiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In de koninginnenrit in de Pyreneeën haalde hij het voor de Deen Jonas Vingegaard en de Ecuadoriaan Richard Carapaz, die een goede zaak deden in het klassement.

Op de Franse nationale feestdag legden de renners 178,4 kilometer af van Muret naar Saint-Lary-Soulan, met onderweg de beklimmingen van de Col de Peyresourde (cat. 1) en de Col de Val Louron-Azet (cat.1). Met nog ruim 13 kilometer voor de boeg ontdeed de Fransman Anthony Perez zich bij de beklimming van de Col du Portet (BC) van zijn medevluchter en landgenoot Dorian Godon. Maar de inspanning van Perez reikte niet ver. Met nog meer dan acht kilometer te gaan, ontbond Pogacar zijn duivels. Enkel Jonas Vingegaard en Richard Carapaz konden volgen. Carapaz ging op ruim een kilometer van de finish aan. Vingegaard loste, maar wist in het slot opnieuw aan te pikken en naar de tweede plaats achter de ontketende Pogacar te rijden. Dylan Teuns eindigde knap op de tiende stek.

In de stand verstevigt Pogacar zijn koppositie na zijn tweede ritzege in deze Tour. Twee weken geleden won hij de individuele tijdrit. Vingegaard en Carapaz wippen over Rigoberto Uran naar respectievelijk de tweede en de derde plaats.

Donderdag staat opnieuw een erg pittige rit op het programma. In Pau begint het peloton aan een 129,7 km lange etappe over onder meer de Col du Tourmalet (BC) richting het skioord Luz Ardiden (BC). Net als woensdag wordt er geklommen naar de aankomst.