Lichaam van man uit de Maas gehaald, doodsoorzaak nog onbekend

Aan de sluis in het Waalse Rivière, bij Profondeville in de provincie Namen, hebben brandweermannen woensdagmiddag rond 13 uur het lichaam van een man uit het water gehaald. Dat meldt Sudpresse.

‘Een man werd dood aangetroffen in het water’, klinkt het bij de brandweer. ‘We zijn ter plaatse gegaan met duikers die het slachtoffer ondanks de sterke stroming uit het water hebben kunnen halen.’

Het is nog niet duidelijk waar de man aan overleden is, en of er een link is met de wateroverlast. Het lichaam zal nu onderzocht worden. Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden.

In de provincies Namen, Luxemburg en Luik werd het provinciaal rampenplan afgekondigd. Verschillende jeugdkampen werden geëvacueerd en 1.700 inwoners in Chaudfontaine werden preventief geëvacueerd. Ook vannacht en morgen wordt nog veel regen verwacht.