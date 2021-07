Europese Centrale Bank zet project voor digitale euro in de steigers

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft aan de weg timmeren voor de mogelijke invoering van een digitale euro. Het bankinstituut uit Frankfurt zette woensdag de volgende stap voor zo’n CBDC, voluit ‘central bank digital currency’. Zo komt er een onderzoeksfase van twee jaar. In die periode zal de ECB bijvoorbeeld technologische aspecten en de gegevensbescherming uitpluizen.

Eerder had de ECB al een rapport gepubliceerd over de digitale euro. Nadien volgden analyses, input van burgers en experts, en experimenten. ‘Dit alles heeft geleid tot de beslissing om een versnelling hoger te schakelen en het project van de digitale euro te starten’, zegt Europees centraal bankier Christine Lagarde in een persbericht. ‘Het doel is in het digitale tijdperk de toegang blijven verzekeren van alle burgers en bedrijven tot de veiligste vorm van geld, het centralebankgeld.’

Het proefproject loopt volgens Lagarde niet automatisch vooruit op een beslissing over de mogelijke invoering van de digitale euro, die pas nadien zou kunnen volgen. ‘Hoe dan ook zou een digitale euro cash geld aanvullen, en niet vervangen’, dixit Lagarde.

Met een digitale euro zouden private personen rechtstreeks bij de ECB geld kunnen parkeren op een rekening. Nu kunnen enkel banken, regeringen of andere centrale banken rechtstreeks terecht bij de ECB. Het girale geld dat elke burger nu kent, verloopt immers via de tussenstap van een bank, die het geld op je bankrekening verschuldigd is.

Opmars cryptomunten

Het initiatief voor een Europese CBDC kadert in de opmars van de cryptomunten zoals de gekende bitcoin, of de plannen van Facebook voor een eigen munt, de libra. Een CBDC verschaft de gebruiker in de ECB-logica de zekerheid en stabiliteit die de centrale bank als toezichthouder op de Europese eenheidsmunt garandeert.

‘In dit nieuwe tijdperk kan een digitale euro ervoor zorgen dat burgers in het eurogebied kosteloze toegang behouden tot een eenvoudig, universeel geaccepteerd, veilig en betrouwbaar betaalmiddel’, legt de ECB uit op haar website. ‘De digitale euro zou nog altijd een euro zijn: net zoals bankbiljetten, maar dan digitaal. Het zou een elektronische vorm van geld zijn die door het eurosysteem (de ECB en nationale centrale banken) wordt uitgegeven en toegankelijk is voor alle burgers en bedrijven.’ De digitale euro creëert een extra mogelijkheid om te betalen, klinkt het, en maakt het gemakkelijker om dat te doen.