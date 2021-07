In de provincie Luik staat het stadscentrum van Spa onder water. De kelders staan er blank, en er zijn huizen waar het water via de voordeur naar buiten stroomt. Een inwoner van de stad vertelde aan onze zusterkrant Het Nieuwsblad dat het water meer dan twee meter hoog staat in haar kelder. Ook de elektriciteit is uitgevallen. Hierboven kunt u zien hoe groot de wateroverlast er is.