Hoe u wateroverlast kunt vermijden

Het onweer waar al dagen voor gewaarschuwd werd, veroorzaakte dinsdagavond in Limburg en Wallonië heel wat wateroverlast. Ook woensdag en donderdag blijft het nog twee dagen erg regenachtig. Wat moet u doen indien u te maken krijgt met wateroverlast?

1. Hoe kan ik wateroverlast vermijden?

Indien u op een plek woont waar wateroverlast dreigt, plaatst u best op strategische plekken zandzakken of zakken met polymeer. Bij acute en grote wateroverlast zal ook de brandweer vaak zelf zandzakken leveren, indien ze de middelen daarvoor hebben. Dat gebeurt echter nooit preventief. Zandzakken kunnen gevonden worden in grote doe-het-zelfzaken, bouwhandels en legerstocks. De polymeerzakken, die lichter en beter stapelbaar zijn, zijn online te koop of in gespecialiseerde zaken. Eventueel kunt u zelf pvc-zakken vullen met zand.

Meubels op de benedenverdieping en/of in de kelder kan je eventueel op een verhoogje proberen zetten. Tapijten neemt u beter weg. Vergeet niet belangrijke documenten op een veilige plek te bewaren. Ook moet u er voorzorgen dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen wegdrijven.

Verder doet u er goed aan uw keldergat en rioolputjes waterdicht af te dekken. Indien u vreest dat er toch water in uw kelder zal komen, maakt u er best een klein pompgat. Dat kan na het onweer gebruikt worden om eventueel water op te pompen met een dompelpomp.

Als u een auto heeft, zet u deze indien mogelijk binnen. Denk ook aan uw huisdieren als u er hebt.

2. Wat moet ik doen wanneer het hevig onweert en last heb van wateroverlast?

Dan contacteert u best de brandweer. Let wel: tijdens hevig weer ontvangt de brandweer veel oproepen. Het kan dus even duren vooraleer ze bij u zijn. Via www.waterinfo.be kunt u de waterstanden op de voet volgen en hier kunt u zelf opzoeken of uw woning in een overstromingsgevoelig gebied ligt.

Indien uw elektriciteitskast dreigt onder water te loepen, moet u niet meteen panikeren. Bij de meeste elektriciteitskasten is er een veiligheid ingebouwd waardoor die automatisch zal uitschakelen. In dat geval is het natuurlijk wel belangrijk dat u weet waar de zaklampen liggen.

Schuil binnen en blijf weg van ramen, deuren en het dak.

3. Wat moet ik doen indien mijn woning of auto schade heeft opgelopen?

Maak een inventaris op en neem foto’s van de schade op een zo veilig mogelijke manier. Breng daarna u verzekeringsmakelaar(s) op de hoogte.