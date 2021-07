Biden haalt uit naar Trumps ‘Grote Leugen’ en inperkingen van stemrecht: ‘Je moet verlies aanvaarden’

Amerikaans president Joe Biden heeft dinsdag met een toespraak gereageerd op wat hij ‘aanvallen op het stemrecht’ door de Republikeinen noemt. Biden benadrukte de noodzaak voor een federale hervorming van de kieswet, die Trumps partijgenoten blokkeren in het Congres.

Een half jaar nadat zijn aanhangers de aanstelling van Joe Biden als nieuwe president tevergeefs probeerden tegen te houden door het Capitool te bestormen, houdt Donald Trump nog steeds vol dat Bidens winst de ‘Big Lie’, de Grote Leugen is. Dat herhaalde Trump zondag in een speech op een congres voor conservatieven.

In de nasleep van zijn beweringen over massale kiesfraude, keurden intussen al 17 staten controversiële aanpassingen aan hun kieswetten goed en liggen nog honderden voorstellen op tafel. Die zouden fraude moeten bemoeilijken. De Democraten menen echter dat de aanpassingen het stemrecht inperken, en dan vooral van minderheden, die vaker Democratisch stemmen.

‘Meest nauwkeurig onderzochte verkiezingen’

In een gepassioneerde toespraak in Philadelphia haalde president Joe Biden dinsdag zwaar uit naar die Republikeinse inperkingen én naar Trump. Dat deed hij onder groeiende druk van zijn partijgenoten en burgerrechtenleiders. ‘Door hertelling na hertelling na hertelling, rechtszaak na rechtszaak, was de verkiezing van 2020 de meest nauwkeurig onderzochte in de Amerikaanse geschiedenis.’ In al die onderzoeken en rechtszaken werd, ook door rechters die werden ‘aangeduid door [Trump]’, geen bewijs gevonden dat het verkiezingsresultaat ondermijnde. ‘De Grote Leugen is exact dat: een grote leugen.’

‘We worden geconfronteerd met de meest significante test van onze democratie sinds de Burgeroorlog. Dat is geen overdrijving’, stelde Biden nog.

De aanval op de democratie, die culmineerde in ‘het geweld en de dodelijke opstand aan het Capitool’, wordt voortgezet door Republikeinen die nieuwe kieswetten goedkeuren, aldus de president. ‘Er is een aanslag aan de gang in Amerika vandaag, een poging om het recht om te stemmen in eerlijke en vrije verkiezingen te onderdrukken en ontwrichten, een aanslag op onze democratie, op onze vrijheid, op wie wij zijn als Amerikanen.’

Foto: AP

Samen vechten

Volgens Biden hopen Republikeinen ‘het zo moeilijk te maken dat mensen helemaal niet stemmen’. Daarnaast zouden nieuwe wetten uitgebrachte stemmen ongeldig willen maken op partijdige wijze, en staten andere kiesmannen laten aanduiden als ze niet tevreden zijn met het resultaat. Bestaande beschermingen zouden uitgehold worden.

Biden zei dat hij Republikeinen zal vragen om op te staan tegen de georkestreerde poging om het ‘heilige stemrecht’ te ondermijnen. ‘Kennen jullie geen schaamte?’

Ze zouden samen moeten vechten voor het stemrecht. In de eerste plaats door de ‘For the People Act’ goed te keuren. Die federale hervorming van de kieswet moet onder meer ‘helpen de onderdrukking van kiezers in de staten te beëindigen’, de mogelijkheden uitbreiden om vervroegd te stemmen en campagnebijdragen transparanter maken.

De Democraten proberen het wetsvoorstel door het Congres te krijgen, maar botsen daar op Republikeinse tegenstand. In de Senaat blokkeerden Trumps partijgenoten zelfs een debat erover. Concrete actie om de ‘For the People Act’ door te duwen, zoals een einde aan de controversiële ‘filibuster’-tactiek om wetsvoorstellen te blokkeren, kondigde de president evenwel niet aan.