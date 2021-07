Twee zwaargewonden bij ongeval op E17

De nacht van dinsdag op woensdag vond een ongeval plaats op de E17 in Waregem richting Gent. Twee autobestuurders raakten zwaargewond.

Brokstukken lagen op een afstand van 100 meter verspreid over de drie rijstroken en pechstrook van de E17. Goed een halve kilometer voor de snelwegparking van Kruisem richting Gent lagen twee wagens helemaal verhakkeld op de weg in Waregem. Het ongeval vond iets na 1 uur plaats in de nacht van dinsdag op woensdag.

Een Mercedes GLA 200D met Duitse nummerplaat lag op zijn zij, een Audi A4 was aan zowat alle zijden geraakt. De brandweer moest ter plekke komen om beide chauffeurs uit hun voertuig te bevrijden. Bij de man in de Audi ging het om een noodbevrijding.

Parketdeskundige

Beide bestuurders waren er erg aan toe en werden afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Hoe het ongeval gebeurde, was ook voor de politieagenten onduidelijk. Een parketdeskundige moest ter plekke komen om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

Om 5.30 uur was de snelweg weer vrijgemaakt.