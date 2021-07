Matt Damon gokte naast 120 miljoen

Matt Damon vertelt in Entertainment Weekly dat hij de hoofdrol in Avatar heeft geweigerd.

Dat lijkt nu een vreemde beslissing, maar Avatar was, met zijn ­motioncapturetechniek, zowel een dure film als een experiment. Regisseur James Cameron bood hem 10 procent van de winst aan; meestal ligt de gage van de acteur dan laag.

Damon, die toen de ster was van de goedlopende Jason ­Bourne-films, weigerde. Niemand had kunnen voorspellen dat Avatar 1,2 miljard dollar winst zou maken – dat is zonder de ­inkomsten van dit jaar, want de film loopt weer in Chinese bioscopen. Dat zou Damon dus 120 miljoen dollar rijker hebben gemaakt. ‘Nooit wees een acteur meer geld af’, zegt Damon.

De hoofdrol in Avatar viel uiteindelijk Sam Worthington te beurt, maar die kreeg wellicht niet zo’n gunstige deal als de veel bekendere Damon.