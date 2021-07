Nog twee regendagen en dan droger weer

Het blijft woensdag zwaarbewolkt tot betrokken met vooral in de oostelijke landshelft veel regen of soms hevige buien, mogelijk met onweer. In het centrum valt er bij momenten regen, in het westen blijft het overwegend droog.

De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Venen en lokaal 20 graden in het centrum. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten tot noorden. Aan zee zijn rukwinden tot 60 kilometer per uur mogelijk, zegt het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft de neerslagzone boven het oosten van ons land liggen. In het oosten valt er dan nog veel regen. In het centrum valt er eerder regen bij tussenpozen, in het westen blijft het wellicht droog. In het uiterste westen zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft zacht met minima tussen 13 en 17 graden. De wind blijft matig en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit noordwestelijke richtingen.

Donderdag is het betrokken met vaak matige tot intense regenval in het oosten van het land. In het westen is het overwegend droog met geleidelijk meer opklaringen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten tot noorden. Aan zee liggen de maxima rond 19 graden.

Vrijdag is het eerst overal zwaarbewolkt en kan er in het zuidoosten van het land nog soms wat regen vallen. In de namiddag ontwikkelen er zich meer opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige noordwesten- tot noordenwind.

Zaterdag ontwikkelen er zich in de loop van de dag meer opklaringen. Aan zee wordt het zelfs vrij zonnig, maar de wind zal er nadrukkelijk aanwezig blijven. In de Ardennen hangen er ‘s namiddags steeds veel stapelwolken met kans op een lokale bui. Het wordt iets warmer met maxima tussen 19 en 26 graden.

Ook op zondag zal het ochtendgrijs breken en zullen zon en wolken elkaar afwisselen. In Hoog- België hangt er opnieuw meer bewolking, maar de kans op een bui is wel beperkt. Maxima tussen 20 en 27 graden.