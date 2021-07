Noodweer zet straten blank in Riemst en Bilzen

Het onweer waar al dagen voor gewaarschuwd werd, veroorzaakt dinsdagavond in Limburg en Wallonië al heel wat wateroverlast. Ook in Brussel en in Nederland viel de regen al met bakken uit de lucht. In Brussel moesten verschillende tunnels werden gesloten. Het KMI kondigt code oranje af voor het (zuid)oosten van het land.

In Bilzen en vooral in Riemst staan dinsdagavond al verschillende straten blank door de hevige regenval. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg kreeg dinsdagavond al 40 meldingen binnen, waarvan zo’n 20 à 25 uit Riemst.

De gemeente Riemst wordt dinsdagavond het zwaarst getroffen, bevestigt de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg. Onder meer in Vroenhoven, Val-Meer en Heukelom staan straten blank. Daarnaast staan de Bolderstraat in Zichen-Zussen-Bolder en een groot gedeelte van de Maastrichtersteenweg onder water.

Vanuit Bilzen worden er zandzakken aangeleverd aan de zwaar getroffen gehuchten in Riemst. Ook in Bilzen is er wateroverlast op de gekende plaatsen, waaronder in Rosmeer. In Voeren geldt alarmpeil oranje door de rivieren de Voer en de Berwijn.

‘Op dit moment zijn er 40 meldingen binnengekomen, die enorm lokaal en op dezelfde plaats gelokaliseerd zijn’, klinkt het bij de brandweerzone Oost-Limburg. ‘20 à 25 meldingen zijn allemaal voor Riemst, naast een aantal strategische plaatsen in Bilzen en ook in Voeren. We verwachten dat de situatie dinsdagnacht en woensdagvoormiddag nog gaat verergeren. We hebben meer dan 3.000 zandzakken klaar liggen.’

Ook in het zuiden van Nederlands-Limburg was er al wateroverlast. De snelweg tussen Heerlen en Maastricht werd de A79 afgesloten en in verschillende wijken staan er straten blank. Lokaal viel er in geen tijd 75 liter uit de lucht.

Foto: rr

De politie riep mensen dinsdagavond op om thuis te blijven en dus geen verplaatsingen meer te maken. Ook werd gevraagd om de aanwijzingen van de hulpdiensten te volgen en niet roekeloos door ondergelopen straten te rijden.

Bij jeugdkampen van Chiro Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen werden de groepen die op kamp zijn gewaarschuwd voor het noodweer.