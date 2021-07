Grote cruiseschepen vanaf augustus verboden in historisch centrum van Venetië

Grote cruiseschepen mogen vanaf 1 augustus het historische centrum van Venetië niet meer binnen. De discussie over de vervuiling van die schepen sleept al jaren aan.

Schepen die meer dan 25.000 ton wegen mogen vanaf 1 augustus dus niet meer aanmeren in de stad. Door die limiet zullen enkel kleinere schepen en ferry's het historische centrum kunnen binnenvaren. Grote cruiseschepen moeten Venetië dus schrappen als bestemming, op lange termijn zal een dok in de industriële haven worden omgebouwd voor passagiers. Premier Mario Draghi spreekt van ‘een belangrijke stap voor het behoud van de Venetiaanse lagune’.

De vele cruiseschepen die halt houden in Venetië brengen niet alleen (te) veel toeristen met zich mee, maar ook heel wat problemen. De stad is zachtjes aan het zinken en de funderingen worden aangetast door de golven van de enorme schepen. En er is ook nog de milieuschade die de uitstoot van de oceaanreuzen veroorzaakt.

Nadat in juni 2019 een schip van 250 meter lang, de MSC Opera, de controle was verloren en een aanlegsteiger en kleine toeristenboot had geramd, vroeg burgemeester Luigi Brugnaro Unesco zelf om zijn stad op de lijst met bedreigd werelderfgoed te zetten, zodat de Italiaanse regering eindelijk beschermende maatregelen zou nemen.

Het stadsbestuur had in 2017 al besloten dat schepen van meer dan 100.000 ton zouden moeten aanmeren in Marghera, maar de uitvoering van die plannen liet op zich wachten. In 2013 werd al eens beslist dat schepen van 96.000 ton niet meer tot bij het centrum mochten komen. Van kleinere schepen werd de toegang beperkt tot vijf per dag. Maar dat besluit werd eind 2015 teruggedraaid.