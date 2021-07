Op reis in Frankrijk en nog niet (volledig) gevaccineerd? Vanaf 21 juli een test om de twee dagen

Het vaccin wordt incontournable in Frankrijk, ook voor toeristen. Dit moet u weten wanneer u naar Frankrijk op vakantie vertrekt.

1 Wat heb je nodig om als toerist Frankrijk binnen te mogen?

Je hebt een bewijs nodig dat je volledig gevaccineerd bent of een negatieve PCR-test of antigeentest of een bewijs dat je genezen bent van corona en antistoffen hebt. De test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Dat kun je bewijzen via het Europese coronacertificaat dat je via CovidSafe.be kunt downloaden. Ook een bewijs op papier is geldig als het een QR-code bevat.

2 Kan ik me dan vrij in Frankrijk bewegen?

Wie volledig gevaccineerd is wel. Maar anderen niet. Vanaf 21 juli moet je om de 48 uur een nieuwe test laten afnemen als je een museum, cinema, of attractiepark wil bezoeken of aanwezig bent op plaatsen waar meer dan 50 mensen samenkomen. Dat geldt dus voor zowat alle toeristische bezienswaardigheden.

3 Wat met restaurants, campings en hotels?

Vanaf 1 augustus vallen cafés en restaurants (ook terrassen), maar ook winkelcentra, ziekenhuizen en rusthuizen onder die regels. Ook vlieg-, trein- en busreizen van lange afstand worden voorbehouden voor gevaccineerden en mensen met een negatieve test die maximum 48 uur oud is. Wie naar een camping gaat, hoeft daar geen gezondheidspas te tonen. Maar om naar het restaurant of het zwembad van die camping te gaan dan weer wel.

4 Waar kan ik me dan telkens opnieuw laten testen?

Je kan terecht in Franse testcentra. Die lieux de dépistage zijn makkelijk te vinden op de website sante.fr. De meeste apotheken bieden ook tests aan. In heel wat steden staan hier en daar ook testtentjes waar je je snel kan laten testen.

5 Gelden die regels ook voor mijn minderjarige kinderen?

Tot 12 jaar is er geen test nodig. Ook 12 tot 17-jarigen zijn tot 30 augustus vrijgesteld.

6 Zijn die testen gratis?

Toeristen betalen 49 euro voor een PCR-test, 29 euro voor een antigeentest.

7 Wie controleert of je gevaccineerd bent of een negatieve test hebt?

Verdere modaliteiten van de nieuwe regels worden volop besproken door de betrokken ministeries en in de loop van de volgende dagen verder gedetailleerd. Wellicht zullen horeca-uitbaters zelf hun klanten moeten controleren. Daar komt heel wat kritiek op van uitbaters die geen zin hebben om politieagent te moeten spelen.