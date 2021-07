Guggenheim Bilbao zoekt geld voor ‘Puppy’

Het Guggenheim in Bilbao lanceert voor het eerst een crowdfunding. Het zoekt 100.000 euro om ‘Puppy’ van Jeff Koons te restaureren.

Het kunstwerk ‘Puppy’ van Jeff Koons, dat al sinds 1998 de wacht houdt aan het Guggenheim Museum in Bilbao, is een 12,4 meter hoog bloemstuk in de vorm van een west highland terrier. Het is bekleed met 38.000 petunia’s, begonia’s en afrikaantjes. Die moeten twee keer per jaar worden vervangen, dus het ligt voor de hand dat het museum er geld voor zoekt. Maar niets is minder waar.

‘De buitenkant is nog in uitstekende staat’, zegt Ainhoa Sanz, hoofd van het restauratieteam. Maar de irrigatiebuizen en kranen binnenin kunnen dringend een opknapbeurt gebruiken. Bovendien begint de roestvrij stalen binnenbekleding los te komen. Omdat ‘Puppy’ het meest gefotografeerde werk van het museum is, doet dat een oproep naar het publiek.

Jeff Koons stelde ‘Puppy’ voor het eerst tentoon in Duitsland, in 1992. In 1997 werd het gekocht door de Solomon R. Guggenheim Foundation, voor het museum in Bilbao. Volgens Koons staat het voor ‘optimisme, vertrouwen en veiligheid.’ De teller voor de crowdfunding staat op dit moment op 12.000 euro.