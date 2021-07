Reuzenschildpad Schurli op (minstens) 130-jarige leeftijd in Weense zoo overleden

Het EK-orakel van 2016 en geliefd model voor reclamefoto’s is niet meer. Reuzenschildpad Schurli, de oudste inwoner van de Weense dierentuin, is over­leden.

Dat maakte de zoo zelf ­bekend: ‘Shurli leefde sinds 1953 bij ons. Vele dierentuinbezoekers kenden hem bijna eeuwig. Zijn leeftijd is niet precies ­bekend, maar er staat zeker 130 jaar op het schild.’

‘Schurli had een sterk karakter en was schattig en koppig. Hij vond het heerlijk om in zijn nek geaaid te worden’, zegt verzorger Maximilian Schön. ‘In de zomer zag je Schurli vaak baden of onder de gazonsproeier wandelen. Hij at het liefst sappige komkommers en droge bladeren.’

Schurli leefde samen met twee van zijn soortgenoten: het vrouwtje Mädi en het mannetje Menschik. Die laatste volgt Schurli nu op als oudste dier van de zoo van Wenen.