Onrust in Zuid-Afrika: honderden arrestaties en 45 doden bij protesten tegen opsluiting Zuma

Bij de protesten in Zuid-Afrika tegen de opsluiting van oud-president Jacob Zuma vielen in totaal al 45 doden en werden zowat 750 mensen gearresteerd. Er zou ook al voor 58 miljoen euro schade zijn aangericht. Dat meldt Sihle Zikalala, premier van de provincie KwaZulu-Natal.

In de provincie KaZulu-Natal vielen 26 doden, in Gauteng werden negentien mensen gedood. Er zijn ook talrijke gewonden, onder wie verschillende politieagenten. Het leger kwam dinsdag voor het eerst tussen op plaatsen in KwaZulu-Natal en de provincie Gauteng, waar de steden Pretoria en Johannesburg zich bevinden.

De politie en de regering dringen er bij de inwoners intussen op aan om het recht niet in eigen handen te nemen. Desondanks gaan de gewelddadige protesten en plunderingen vooralsnog gewoon door.

De aanleiding van de protesten die vrijdag begonnen was de opsluiting, een dag eerder, van de Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma. Hij was veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van justitie. Tijdens het weekend verspreidden de protesten zich van Zuma’s thuisprovincie KwaZulu-Natal naar Johannesburg, de economische hoofdstad van het land.