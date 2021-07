Khattabi verwijt Vlaanderen gebrek aan ambitie na PFOS-vervuiling

Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) verwijt haar Vlaamse collega’s een gebrek aan ambitie om nieuwe vervuiling met PFAS in de toekomst te vermijden. Dat zei ze dinsdag in de Kamer, waar ze vragen kreeg over de vervuiling in en rond Zwijndrecht.

Zakia Khattabi organiseerde vorige week een interministeriële conferentie over de PFOS-vervuiling op en rond de site van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. Daar is beslist om een Belgische coördinatiestrategie tegen verontreiniging met PFAS - de bredere groep fluorverbindingen waartoe PFOS behoort - op poten te zetten. De Ecolo-minister wilde er ook stappen zetten richting een geïntegreerde aanpak van alle betrokkenen om vervuiling zoals die in Zwijndrecht in de toekomst te voorkomen.

Maar op dat laatste wilde Vlaanderen niet ingaan, zei Khattabi, naar eigen zeggen tot haar ‘ontzetting’. Zo’n bredere strategie is nochtans nodig, vindt de Ecolo-politica. ‘Ik onderschrijf het principe van de vervuiler betaalt, maar in dit soort gevallen kan een financiële schadevergoeding het onherstelbare niet herstellen’, zei ze.

‘Ik zal samen met mijn Waalse en Brusselse collega’s en met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke blijven hameren op een preventief beleid om dergelijke rampen te voorkomen door het voorzorgsbeginsel toe te passen bij de toelating van verdachte stoffen en door, concreter, geen nieuwe stoffen toe te laten waarvan niet bewezen is dat ze onschadelijk zijn, in plaats van te wachten tot het risico bewezen is alvorens actie te ondernemen’, klonk het nog.