Enorme hoeveelheden neerslag op komst: ‘Niet het moment om te kamperen’

De komende dagen wordt heel veel regen verwacht in ons land. Op sommige plaatsen kan het om enorme hoeveelheden gaan. Het KMI kondigt code oranje af voor het (zuid)oosten van het land.

Van vandaag tot en met donderdag verwacht het KMI enorme hoeveelheden neerslag. ‘Vooral in het (zuid)oostelijke landshelft zal veel regen vallen’, zegt hoofd weersvoorspellingen van het KMI David Dehenauw. Het KMI heeft voor de provincies Limburg, Luik, Luxemburg en Namen code oranje afgekondigd. ‘Ik raad het sterk af om daar op kamp te gaan’, reageert Dehenauw op de vele jeugdkampen die er doorgaan.

Volgens Dehenauw zal de neerslag zich van donderdag op vrijdag het hardst laten voelen. ‘Tegen vrijdagochtend voorspellen onze kaarten in het uiterste oosten van ons land een totaal van 100 tot 150 liter. Dat kan in de realiteit wat anders zijn, maar als we de 200 liter bereiken is dat een vierde van de totale jaarneerslag’, zegt Dehenauw.

De provincie Vlaams-Brabant krijgt van het KMI code geel en West-Vlaanderen zal de hevige neerslag in de rest van het land het minst voelen.