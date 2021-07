Australische profrenner rijdt alternatieve Tour de France uit op sandalen

De Australische profwielrenner Lachlan Morton (Team EF Education-Nippo) heeft de finish van zijn Alt Tour gehaald. Na 5.510 kilometer en 65.500 hoogtemeters in drie weken tijd haalde hij afgelopen nacht de finish op de Champs-Elysées in Parijs.

De 29-jarige Australiër reed dit seizoen al in het profpeloton de Tour of the Alps en het Criterium du Dauphiné, maar voor de Ronde van Frankrijk was hij niet geselecteerd. Toen hij hoorde dat hij niet naar de Tour moest, besloot hij om de tocht helemaal op zijn eentje te maken, inclusief de verplaatsingen tussen start- en aankomstplaatsen. Het peloton reist per bus of met het vliegtuig van en naar de start- en aankomstplaatsen, Morton deed ook dat met de fiets en moest dus op z’n eentje 2.127 kilometer meer afleggen dan het Tourpeloton. Goed voor 5.510 kilometers en 65.500 hoogtemeters in 18 dagen. Morton zat 220 uren in het zadel. Hij haalde zo ook 417.000 euro op voor World Bicycle Relief, een organisatie die fietsen levert aan ontwikkelingslanden.

In tegenstelling tot het Tourpeloton moest Morton alles alleen doen: hij had geen mecaniciens, kinesisten of ploegleiders bij zich. Hij moest ook elke dag zelf koken en een plek zoeken waar hij zijn tent kon opzetten. Dat alles deed hij op sandalen nadat hij kniepijn had gekregen door zijn verkeerd afgestelde schoenplaatjes: ‘Op de plaats waar ik ’s avonds kampeerde, heb ik een goedkope fiets gevonden voor zeventig euro. Ik heb de pedalen eraf gehaald en op mijn fiets gezet. Nu ik met die sandalen fiets, is mijn pijn bijna helemaal verdwenen’, zei Morton.

Foto: afp

Ode aan de allereerste Tour

De trip van Morton was bedoeld als een ode aan de allereerste Tour van 1903. Een terugkeer naar een tijd waarin de Tour nog een romantisch avontuur was. Het werkt, zegt hij: ‘Ik geniet er echt van om de race te zien vanuit dit perspectief. De campers die een dag op voorhand al klaar staan. Ik zie wat een doortocht van de Tour betekent voor de gemeenschap. Ik snap veel beter waar de race voorstaat. Een openbaring.’

Foto: afp

Voor Morton was de Alt Tour niet de eerste extreme uitdaging. Hij krijgt van zijn ploeg EF Education-Nippo alle vrijheid om aan uitdagingen mee te doen. Morton heeft het snelheidsrecord van de Kokopelli Trail in Utah, een extreem technisch parcours van 241 kilometer (150 mijl) dat hij op de mountainbike aflegde in elf uur en veertien minuten. Bovendien was hij tot vorig jaar recordhouder in Everesting door in 7u29’57” 8.848 hoogtemeters bij elkaar te rijden.

Op de sociale media van zijn team is te zien hoe de Australiër vannacht om 5u30 afstapte op de Champs-Elysées en – compleet kapot – met champagne mocht spuiten.

KM 5,510 - Lachy’s done it!



18 days. 5,510-kilometers. 65,500-meters of elevation gain. 220-hours of riding.



This morning at 05:30am, he finished up his Alt Tour in Paris, riding the laps of the Champs-Élysées in the dawn this morning.



🎥 @josselin_riou pic.twitter.com/oFsjCKCNzF — EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 13, 2021