Staatsgreep Myanmar: nieuwe aanklacht voor corruptie tegen Aung San Suu Kyi

De militaire junta in Myanmar heeft opnieuw een klacht voor corruptie geformuleerd tegen de begin dit jaar afgezette regeringsleidster Aung San Suu Kyi. Dat meldt haar advocaat dinsdag. Tegen Aung San Suu Kyi lopen nu al een hele reeks klachten, waarvoor ze meer dan tien jaar cel riskeert.

Al sinds de staatsgreep van begin februari zit de 76-jarige Aung San Suu Kyi in huisarrest. Ze zou onder meer een wet over de staatsgeheimen uit de koloniale tijd hebben overtreden, en meer dan een half miljoen dollars en een tiental kilo goud als smeergeld hebben aanvaard. Ze wordt nu op vier andere punten aangeklaagd voor corruptie, zegt advocaat Khin Maung Zaw.

Aung San Suu Kyi’s advocaten moeten ‘de eerste informatierapporten en documenten’ echter nog zien. De beschuldigingen zouden draaien rond corruptie. Verder is er geweten dat er ook twee beschuldigingen werden geuit tegen Min Thu, een voormalige minister in haar regering. Dat vertelde advocaat Min Min Soe aan persagentschap Reuters.

Aangeklaagd in drie steden

De nieuwe aanklachten worden vanaf 22 juli behandeld voor een rechtbank in de stad Mandalay. Daarmee staat staat de oud-Nobelprijswinnares nu terecht in maar liefst drie Myanmarese steden: Mandalay, Yangon en hoofdstad Naypyitaw. In die laatste werd de zitting van dinsdag is verdaagd.

Op dit moment verwerpt haar juridisch team alle aanklachten. Hoofdadvocaat Khin Maung Zaw heeft gezegd dat een kruisverhoor van een getuige van de vervolging aan het licht bracht dat de inval in het huis van de voormalige leidster was uitgevoerd zonder een bevelschrift en dus illegaal zou zijn geweest.

Aung San Suu Kyi en haar partij wonnen de verkiezingen met overmacht in november 2020. De partij van het leger verloor veel zetels, waarna de legerleiding al snel met beschuldigingen van fraude kwam. Dat is echter nooit bewezen, maar toch pleegde het leger op 2 februari van dit jaar een militaire coup.

Leger Myanmar tekent deal met Rusland over productie van 5 miljoen coronavaccins De militaire regering in Myanmar wil, naar eigen zeggen, met behulp van Rusland de grootste coronagolf in het land bestrijden. 'We hebben een overeenkomst getekend met Rusland over de productie van vijf miljoen vaccindoses per jaar in Myanmar', aldus juntawoordvoerder Zaw Min Tun maandag. Het is niet duidelijk of het gaat om het Spoetnik V-vaccin of het Spoetnik Light-vaccin, waarvoor maar één dosis nodig is. In Myanmar loopt het aantal coronabesmettingen zowat vijf maanden na de staatsgreep drastisch op. Er zijn nauwelijks vaccins voorhanden en het gezondheidssysteem is grotendeels ingestort. De ziekenhuizen zijn overvol en er is een tekort aan zuurstofflessen. Veel artsen en verpleegkundigen weigeren ook te werken voor de nieuwe militaire leiding. Junta-chef Min Aung Hlaing reisde in juni al af naar Rusland om de crisis te bespreken. Veel andere opties had Myanmar niet, want het Aziatische land is na de coup in februari grotendeels geïsoleerd. 'De mensen in Myanmar bevinden zich in een slechte situatie. Er is geen gezondheidszorg om deze pandemie het hoofd te bieden', vertelt dokter Myat Myat.