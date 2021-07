Man uit Koksijde in de cel voor terroristische moord in Irak in 2005

Een man uit Koksijde zit in de cel op verdenking van terroristische moord en moordpoging in Irak in 2005. Dat bevestigt het federaal parket. I.A. (36) ontkent met klem dat hij iets met de feiten te maken heeft.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van buitenlandse informatie over de verdachte. Op basis van zijn woonplaats werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter gespecialiseerd in terreurzaken. De FBI zou de Iraakse Koksijdenaar via vingerafdrukken aan de feiten gelinkt hebben, maar over dergelijke details kan het federaal parket niets kwijt.

I.A. werd vorige week gearresteerd. Daarna werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van terroristische moord, terroristische poging tot moord en deelname aan een terroristische groepering. De verdachte zou in 2005 en 2006 betrokken geweest zijn bij een sectie van terreurorganisatie Al-Qaeda. De moordaanslag zou zich in 2005 in Irak afgespeeld hebben, maar het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat.

Twee weken isolatie door corona

De verdediging wil niets kwijt over de inhoud van de zaak. ‘Maar mijn cliënt ontkent in alle toonaarden’, aldus advocate Nathalie T’Jampens. De verdachte beweert dat er sprake moet zijn van een vergissing. Volgens zijn advocate woont hij al enkele jaren in België en is hij goed ingeburgerd.

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van I.A. dinsdagochtend met een maand verlengd. De verdachte was zelf niet aanwezig op de zitting omdat nieuwe gedetineerden door de coronamaatregelen eerst twee weken in isolatie in de gevangenis moeten blijven.